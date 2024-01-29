СБУ разоблачила в Черкасской области администраторов семи групп в мессенджерах о повестках

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черкасской области.

Администрировали каналы в телеграмме и группы в мессенджер в вайбере жители региона. Они лично сообщали о мероприятиях, проводимых ТЦК. Также для обеспечения постоянного и бесперебойного функционирования групп, пополнения их большим количеством подписчиков, предоставляли разрешение другим участникам оперативно размещать информацию, где работает ТЦК, и призывали более четко указывать их локации.

"Сведения и информацию участники групп собирали через собственную сеть информаторов среди жителей Черкасской области. Каналы набрали популярность, количество их подписчиков составляло от 250 до 12 тысяч. Во время оперативных мероприятий сотрудники установили личности администраторов групп, препятствовавших мобилизации”, – говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили планшеты и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

В настоящее время трем администраторам групп сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

Напомним, ранее СБУ задержала администраторов Viber-канала о повестках на Львовщине, им грозит 15 лет тюрьмы.