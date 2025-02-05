Интерес американских партнеров редкоземельными металлами напоминает одну историю из 90-х

Как поляки грибы на Полесье покупали

Как поляки грибы на Полесье покупали

иллюстративный фото из открытых источников

В начале 90-х бывший секретарь Рокитновского райкома Николай Владимирович еще не знал, что скоро станет руководителем райгосадминистрации.

Ему было скучно.

И он решил заняться бизнесом.

Зарегистрировал едва ли не первое ООО в районе и заключил договор на продажу грибов польскому партнеру.

20 тонн лисичек за 20 тыс. долларов.

С 50% предоплатой.

Предоплата пришла в апреле. и Николай Владимирович стал на нее гулять среди родных полесских озер и рощ.

10 тыс. долларов тогда были невероятной суммой.

Поэтому была и модная в то время водка "Распутин" и экзотический ликер "Амаретто" и коньяк "Метакса".

Если к этому добавить похлебку из вьюнов, дичь и украинскую песню в виновных местных мавок - Николай Владимирович жил в раю.

На третий месяц в рай позвонили по единственному в районе спутниковому телефону и спросили, как там урожай грибов?

"Лисичок полный лес" - ответил Николай Владимирович.

"20 тонн бендже?" – интересуется партнер.

"Будет и больше!" – радостно заверил полесский бизнесмен.

"Может юж выслать фуры?" – спрашивает поляк.

"Да конечно, можешь приезжать!" - заверил Николай Владимирович, запивая угорь польским пивом.

Через неделю польские фуры-холодильники уже стояли в Ракитном.

По традиции встреча началась с угощения. Каждый день – на новом озере.

На третьи сутки гости попытались перейти в бизнес.

Но озер на Ракитновщине много. Поэтому до делового разговора дошли только на 7 день, после опустошения алкозапасов в фурах, которые тянулись за участниками экспортно-импортного бизнеса.

"А можно увидеть те гжибы?" – взял быка за рога польский партнер.

"Прошу господина, - вежливо ответил Николай Владимирович - идите в лес, их там полно. Ножи и корзины - дадим даром".

Поляки мгновенно протрезвели.

Как – в лесу?

Какие корзины?

Мы же имеем договор на покупку 20 тонн бесовских лисичек!

И здесь Николай Владимирович гордо получил документ.

В договоре написано – 20 тонн лисичек на корню. А вот справка Института украинского языка, что на корню означает сбор в месте, где гриб вырос.

Сначала поляки угрожали, что не будут платить вторую часть стоимости контракта.

"Мне и этих 10 тыс с головой достаточно. 100 долларов ушло на справку, еще 200 на корзины и ножи" - посмеивался Николай Владимирович.

Потом поляки угрожали.

"Вы сначала уезжайте из наших лесов и болот" – отшучивался Николай Владимирович.

Потом поляки выпили и сдались.

За остальные деньги наняли местных грибников и набили свои фуры полесскими грибами. Которые уже были.

Предлагаю немедленно продать месторождения.

В первую очередь – на Донбассе.

На корню.