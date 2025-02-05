Интерес американских партнеров редкоземельными металлами напоминает одну историю из 90-х
В начале 90-х бывший секретарь Рокитновского райкома Николай Владимирович еще не знал, что скоро станет руководителем райгосадминистрации.
Ему было скучно.
И он решил заняться бизнесом.
Зарегистрировал едва ли не первое ООО в районе и заключил договор на продажу грибов польскому партнеру.
20 тонн лисичек за 20 тыс. долларов.
С 50% предоплатой.
Предоплата пришла в апреле. и Николай Владимирович стал на нее гулять среди родных полесских озер и рощ.
10 тыс. долларов тогда были невероятной суммой.
Поэтому была и модная в то время водка "Распутин" и экзотический ликер "Амаретто" и коньяк "Метакса".
Если к этому добавить похлебку из вьюнов, дичь и украинскую песню в виновных местных мавок - Николай Владимирович жил в раю.
На третий месяц в рай позвонили по единственному в районе спутниковому телефону и спросили, как там урожай грибов?
"Лисичок полный лес" - ответил Николай Владимирович.
"20 тонн бендже?" – интересуется партнер.
"Будет и больше!" – радостно заверил полесский бизнесмен.
"Может юж выслать фуры?" – спрашивает поляк.
"Да конечно, можешь приезжать!" - заверил Николай Владимирович, запивая угорь польским пивом.
Через неделю польские фуры-холодильники уже стояли в Ракитном.
По традиции встреча началась с угощения. Каждый день – на новом озере.
На третьи сутки гости попытались перейти в бизнес.
Но озер на Ракитновщине много. Поэтому до делового разговора дошли только на 7 день, после опустошения алкозапасов в фурах, которые тянулись за участниками экспортно-импортного бизнеса.
"А можно увидеть те гжибы?" – взял быка за рога польский партнер.
"Прошу господина, - вежливо ответил Николай Владимирович - идите в лес, их там полно. Ножи и корзины - дадим даром".
Поляки мгновенно протрезвели.
Как – в лесу?
Какие корзины?
Мы же имеем договор на покупку 20 тонн бесовских лисичек!
И здесь Николай Владимирович гордо получил документ.
В договоре написано – 20 тонн лисичек на корню. А вот справка Института украинского языка, что на корню означает сбор в месте, где гриб вырос.
Сначала поляки угрожали, что не будут платить вторую часть стоимости контракта.
"Мне и этих 10 тыс с головой достаточно. 100 долларов ушло на справку, еще 200 на корзины и ножи" - посмеивался Николай Владимирович.
Потом поляки угрожали.
"Вы сначала уезжайте из наших лесов и болот" – отшучивался Николай Владимирович.
Потом поляки выпили и сдались.
За остальные деньги наняли местных грибников и набили свои фуры полесскими грибами. Которые уже были.
Предлагаю немедленно продать месторождения.
В первую очередь – на Донбассе.
На корню.