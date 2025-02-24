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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
24 февраля 2025, 06:35

Оружие, деньги, союзники: выдержит ли Украина без США?

24 февраля 2025, 06:35
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Выстоит ли Украина в случае прекращения Трампом военной и финансовой помощи Украине?
Выстоит ли Украина в случае прекращения Трампом военной и финансовой помощи Украине?
фото: из открытых источников
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1. Разрыв до сих пор не произошел и помощь США продолжается.

На данный момент не разорвана и не остановлена ни одна программа военной помощи. Нет остановки работы Starlink, нет блокировки поставок вооружения, принятых при Байдене, нет сворачивания разведывательной информации. Поэтому заранее пугать себя, что США остановит помощь сейчас, нет никаких оснований, Украина сохраняет значительные рычаги влияния на ситуацию.

2. Вооружение.

Мы ничем не сможем заменить многие виды американского вооружения, по объемам снабжения США на первом месте, некоторые важные виды вооружения не имеют аналогов.

Но ключевым фактором боеспособности армии является, в первую очередь, финансирование украинского бюджета. Если Европа сможет обеспечить финансирование бюджета, мы компенсируем потерю некоторых критических видов вооружения качественными изменениями в области БпЛА, РЭБ, РЭР, где поставки из США не являются ключевыми.

По моему видению, если наши военные подразделения БпЛА, РЭБ, РЭР на фронте получат бюджет хотя бы на 5 миллиардов евро в год, наша армия повысит боевую эффективность.

3. Наши союзники.

Украина в войне не останется одна, у нас есть поддержка союзников в Европе, и они планируют увеличение помощи даже в том случае, если Трамп решит на самом деле что-то разорвать. Политическая поддержка Украины на фоне угроз Трампа не ослабляется, а усиливается.

Вывод.

Нет оснований говорить, что США обязательно разорвут отношения. Попытка реально разорвать отношения США и Украины вызовет серьезные сдвиги и в общественном мнении и политике США. Благодаря подвигам украинских воинов Украина сохраняет авторитет во всем цивилизованном мире, и поэтому дискредитировать Украину в мире не сможет никто. Давление на Украину приведет к усилению нашей поддержки и давлению на тех, кто будет пытаться создавать Украине проблемы.

Судьба Украины решается на фронте, и держащие фронт воины дают Украине несокрушимую устойчивость и возможность устоять в любой политический шторм.

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