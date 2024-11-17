Ожидание мира через Трампа: обществу нужно возвращаться к реальности

О сложности процесса немного в контексте всех этих ожиданий мира через Трампа

О сложности процесса немного в контексте всех этих ожиданий мира через Трампа

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вот наблюдаю я за всеми этими движениями вокруг переговоров, заморозок, выборов и всего этого снаружи и в Украине. И мне вроде бы все это очень интересно, но меня как человека с определенным менеджерским опытом не таких крупных проектов, как мирные переговоры и заморозка войны континентального масштаба волнует один вопрос: понимают ли все комментаторы масштаб и сложность задачи?

Ну, то есть все эти свидетели завершения войны зимой – весной понимают следующие мелочи:

Установка линии разграничения между сторонами может занять минимум полгода, потому что проводить ее придется через сотни сел, посадок, рек и озер. Потому что это действительно не Минск, где сторонами были Украина vs ДНР - ЛНР, которые прокси России, но все же не полноценные государства. То есть на линию в целом клали обе стороны. Здесь так не будет. Единственный быстрый сценарий "разграничения" – по административным границам. Здесь тоже такого не просматривается.

Контроль процесса из пункта 1 и контроль процесса прекращения войны должен удостоверять кто-то. В Корейской войне это была общая комиссия сторон. То есть эту комиссию нужно сформировать, туда нужно добавить – условно – посредников, которым обе стороны условно доверяют (например, ОАЭ, Катар, КСА) и представителей союзников и партнеров обеих сторон (Китай, Индия – США, ЕС). Эти решения должны быть приняты на уровне ООН или уровне ключевых игроков. До этого много месяцев.

Составление и уточнение списков на обмен может занять неизвестно сколько. Потому что надо будет счесть, извините, списки погибших, пропавших без вести и всех, кто будет находиться в России и Украине на тот момент. Интересно, скольких наших пленных Россия могла бы скрыть, как КНДР и Китай скрыли южнокорейские и американские. Нам не очень хотелось бы десятилетиями искать наших там.

Инертность дипломатических процессов. Тот поехал туда, тот с тем переговорил, передал третьему, стороны подумали, взвесили, решили, вернулись с собственной позицией, еще раз подумали. Все поработали с общественным мнением. Вернулись, еще раз переговорились, а тут на фронте что-то изменилось – о, давайте еще раз переговариваться.

Это я взял только 4 аспекта. Без учета каких-либо заморозок не произойдет. Ибо от уменьшения интенсивности боевых действий до фиксации прекращения огня (а отдельные боевые столкновения продолжались и дальше) в Корейской войне прошел год. А у нас пока никаким уменьшение интенсивности и не пахнет.

У Дональда Трампа и кого еще нет никакой волшебной палочки, которая может все эти процессы ускорить. Даже если переговоры будут о фиксации неблагоприятного результата для одной из сторон или для обеих сторон. Сейчас вот второе – наиболее вероятное. Пока нет реалистичных сценариев завершения войны, где кто-то пойдет довольным.

И да, я искренне рад, что мне не приходится и не придется принимать столь сложные решения, как нашему руководству. Нравится оно кому-то или нет, мы можем желать или бояться разного, а ответственность нести все равно Зеленскому.

Поэтому, уважаемые дамы и господа, политики, которым неймется выборы провести, аналитики, эксперты и спикеры. Давайте как-то возвращать общество к реальности, в которой война продлится еще много месяцев. И никакие переговоры, даже когда они будут, не будут скорыми. А если дипломаты работают – работают. В любом случае у них всегда много работы.