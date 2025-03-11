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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
11 марта 2025, 07:45

Переговоры в Саудовской Аравии станут испытанием для украинской дипломатии

11 марта 2025, 07:45
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11 марта в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между США и Украиной
11 марта в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между США и Украиной
фото: из открытых источников
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Кто-то этих переговоров ждет с надеждой на нормализацию отношений между США и Украиной, а также возможность быстрого прекращения войны. Но есть и прямо противоположные ожидания: ультиматумов со стороны США по поводу мира на российских условиях, а дальше либо усиление конфронтации в отношениях с США, либо капитуляция перед Россией.

Риски мощного давления на Украину со стороны США по поводу односторонних уступок Украины, в том числе и территориальных, в сторону России безусловно имеются. Заявления и госсекретаря США Марко Рубио и некоторых других официальных лиц США не дают повода к оптимизму. Но еще нужно выяснить, что подразумевается под территориальными уступками. Если речь идет только о готовности о прекращении огня по линии фронта, и о том, что уже оккупированные Россией территории останутся де-факто под ее контролем, то это неизбежная и вполне приемлемая уступка с нашей стороны. Это самое малое зло, которое возможно в нынешних условиях. Другое дело, если американцы потребуют от нас юридического признания российского статуса над теми украинскими территориями, которые РФ аннексировала. Это для нас будет категорически неприемлемо.

Очень надеюсь, что американцы не будут слишком категоричны на переговорах в Саудовской Аравии. Скорее всего, они будут тестировать нашу готовность к уступкам. Если мы уже сейчас согласимся на односторонние уступки ради вероятной нормализации отношений с США когда-то в будущем, то в ответ мы не получим ничего, ни оружия, ни гарантий безопасности, ничего, кроме новых ультиматумов в нашу сторону.

С другой стороны, не в наших интересах идти на конфронтацию с США и предъявлять им встречные требования. Наша тактическая цель на этих переговорах – продемонстрировать готовность к мирным переговорам и прекращению огня, чтобы сохранить и возможность прекращения войны, и хотя бы частичную вероятность возобновления поставок американского оружия в Украину и предоставления нам спутниковой и разведывательной информации. Нам нужно найти гибкий и оптимальный баланс между демонстрацией готовности к прекращению войны и защитой наших интересов по конкретным вопросам, в частности, по статусу оккупированных украинских территорий.

В этом контексте я очень осторожно отношусь к предложениям по промежуточному перемирию на месяц с прекращением боевых действий в воздухе, на море и по ударам по энергетическим объектам. Если это сугубо тактический вариант для демонстрации наших мирных намерений, то хорошо. Хотя у меня есть большие сомнения в реалистичности этого сценария. Главное, по моему мнению, не выступать категорически против идеи прекращения огня на суше. Пока американцы поддерживают идею прекращения огня, а россияне выступают против этой идеи, нам нужно поддерживать позицию американцев, а не выдвигать очередные возражения и предварительные условия. Не следует повторять ошибку, когда мы требовали гарантий безопасности до прекращения огня. Чем это кончилось, мы все помним.

Поэтому, по моему мнению, на переговорах в Саудовской Аравии нам следует поддерживать сценарий полного прекращения огня, в том числе и на суше, но без обсуждения односторонних политических уступок в сторону России. Параллельно следует выступать за скорейшее начало прямых официальных мирных переговоров с Россией. Это будет демонстрация нашей готовности к миру, но не на любых условиях и чтобы это были официальные мирные переговоры, а не кулуарные договорняки российских и американских переговорщиков без нашего участия.

Украина США война переговоры Зеленский Саудовская Аравия
 
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