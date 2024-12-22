"Большая дипломатическая перезагрузка", анонсированная президентом Зеленским, закончилась еще большим количеством вопросов относительно целей, методов и намерений упорядочения дипломатической службы

"Большая дипломатическая перезагрузка", анонсированная президентом Зеленским, закончилась еще большим количеством вопросов относительно целей, методов и намерений упорядочения дипломатической службы

фото: Facebook

Начать следует с того, что часть анонсированных послов до сих пор не получили агреманы (разрешение на принятие) от страны потенциального их пребывания. Еще часть анонсированных назначенцев не прошла процедуру спецпроверок (обязательное действие перед утверждением). Прогнозирую, что некоторые эти проверки и не пройдут. Потому что по некоторым кандидатам есть вопросы у специальных служб. Уже умолчу о сдаче соответствующих экзаменов, которые должны предшествовать назначению.

Показателен в этом плане указ президента о назначении чрезвычайным и полномочным послом в Венгрии Федора Шандора. Его кандидатура была анонсирована и согласована с принимающей стороной и анонсирована президентом более года назад – в августе 2023 года. И только сегодня появился указ. Оперативно, ничего не скажешь.

Можно также упомянуть и "посла Украины в Молдове Данилова", который также был анонсирован президентом и узнал о "назначении" по телеобращению. Поэтому никто никуда не уехал, потому что не собирался это делать. Агреман на экс-секретаря СНБО даже не был отправлен.

И это не редкие случаи.

Когда мне сегодня звонили по телефону десятки людей с просьбой оценить те или иные кандидатуры, ответ был один: сначала надо понять, имеют ли новоназначенные мандат на реализацию миссий, а уже потом делать обобщенные выводы.

Впрочем, некоторые уже очевидны.

Радуюсь ли я тому, что, например, забрали из Словении абсолютно безрезультативного Андрея Тарана? Да, конечно. Но кто понесет ответственность за его назначение и за то, что изначально результат был прогнозируемым? Человеку, который не годился для дипломатической службы и испытывал проблемы с эффективностью на предыдущем месте работы, все время из госбюджета платили зарплату. И никто не несет ответственности за этот совершенно неудачный эксперимент, потому что это – политическое назначение.

И не наступают ли на те же грабли потенциальные назначения, которые готовятся снова? То есть урок не изучен, начинаем все заново…

Возможно, повторюсь, но у МИДа достаточно профессиональных кадров, которые могли бы усилить наше позиционирование в мире. И это не только страны Африки и Азии. В выборе кандидатур снова преобладает политическая целесообразность и намерение заигрывания с обществом. Из этого можно сделать вывод, что ОП изменять подходы к пониманию важности и ответственности дипломатии не собирается. Ну ок, умерла, да умерла…