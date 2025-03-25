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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
25 марта 2025, 09:30

Российский блеф в Эр-Рияде: что стоит за предложениями Кремля

25 марта 2025, 09:30
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Эр-Рияд-2. Быстрый мир – пока миф. Логика действий россиян сводится к формуле: предлагать многое, просить невозможное, тянуть время
Эр-Рияд-2. Быстрый мир – пока миф. Логика действий россиян сводится к формуле: предлагать многое, просить невозможное, тянуть время
фото: Unsplash
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Итак, как это работает?

1. Путин предлагает американцам ряд высокомаржинальных сделок. Я не раз писал и говорил: предложение РФ сводится к тому, что американцам предлагают не просто войти в добычу и разработку Арктики. Им отдают посредничество в торговле подсанкционными товарами в недружественных странах (прежде всего ЕС). При этом Путин решил подыграть логике Трампа. И потому он готов говорить, как говорится, даже о частях в Росатоме и Роскосмосе. И это главный фактор давления на Трамп. На кону, повторюсь, десятки миллиардов долларов по году.

2. В обмен он просит две вещи: снятие санкций и признание российскими украинских территорий. И параллельно тянет время. Зачем?

  • Он хочет провести летнюю военную кампанию, потому что считает, что мы посыплемся (и это последняя кампания возможная без мобилизации).
  • Ему нужно подготовить Россию к мирной жизни и особенно нужно закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30-35% ура-патриотов, которые уже являются скелетом антипутинского цра-патриотического меньшинства. Но меньшинства, теоретически, готового к агрессии.
  • Он готовится к тому, что Трамп споткнется. И его главная внешняя игра – стать нужным одновременно и США в Китае перед их предстоящими переговорами. Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны особо обратить внимание. И здесь поле игры – мир. Вчера я писал об игре на Черном море, то же он будет пытаться делать в Иране, в Африке (прежде всего регион Сахель), попытается что-то сыграть в Латинской Америке, хотя здесь шансов мало.

3. Быстрого мира не будет (его вероятность низка). Но помимо военной и дипломатической кампании нам явно не хватает информационной кампании в США.

"Путин манипулирует Трампом". Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки воздействия на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции. Долго тянуть время будет нереалистично – это станет слишком заметным. И у Трампа будет два варианта – либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-нибудь другое. Нам нельзя допустить переключения на что-либо другое.

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Дональд Трамп РФ США война переговоры Путин
 
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