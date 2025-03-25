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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
25 березня 2025, 09:30

Російський блеф у Ер-Ріяді: що стоїть за пропозиціями Кремля

25 березня 2025, 09:30
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Ер-Ріяд-2. Швидкий мир – поки міф. Логіка дій росіян зводиться до формули: пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час
Ер-Ріяд-2. Швидкий мир – поки міф. Логіка дій росіян зводиться до формули: пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час
фото: Unsplash
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Отже, як це працює?

1. Путін пропонує американцям ряд високомаржинальних угод. Я неодноразово писав і говорив: пропозиція РФ зводиться до того, що американцям пропонують не просто увійти в видобуток і розробку Арктики. Їм віддають посередництво в торгівлі підсанкційними товарами в недружніх країнах (перш за все ЄС). При цьому Путін вирішив підіграти логіці Трампа. І тому він готовий говорити, як кажуть, навіть про частки в Росатомі та Роскосмосі. І це головний фактор тиску на Трампа. На кону, повторюся, десятки мільярдів доларів по року.

2. В обмін він просить дві речі: зняття санкцій і визнання російськими українських територій. І паралельно тягне час. Навіщо?

  • Він хоче провести літню воєнну кампанію, бо вважає, що ми посиплемося (і це остання кампанія, можлива без мобілізації).
  • Йому потрібно підготувати Росію до мирного життя і особливо потрібно закрити питання з можливими мовчазним спротивом 30-35% ура-патріотів, які вже є кістяком антипутінськоі цра-патріотичноі меншості. Але меншості, теоретично, готової до агресії.
  • Він готується до того, що Трамп спіткнеться. І його головна зовнішня гра – стати потрібним одночасно і США в Китаю перед їхніми майбутніми переговорами. Це той зовнішньополітичний фактор на який ми маємо особливо звернути увагу. І тут поле гри – світ. Вчора я писав про гру на Чорному морі, те саме він пробуватиме робити в Ірані, в Африці (перш за все регіон Сахель), спробує щось зіграти в Латинській Америці, хоча тут шансів мало.

3. Швидкого миру не буде (його вірогідність низька). Але крім воєнної і дипломатичної кампанії нам явно не вистачає інформаційної кампанії в США.

"Путін маніпулює Трампом". Справа в тому, що в Путіна є до двох місяців, коли він може тягнути час і знайти такі точки впливу на Трампа, які дозволять останньому закрити очі на маніпуляції. Довше тягнути час буде нереалістично – це стане аж надто помітним. І в Трампа буде два варіанти – або вводити санкції проти Росії, або переключитися на щось інше. Нам не можна допустити переключення на щось інше.

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Дональд Трамп РФ США війна перемовини Путін
 
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