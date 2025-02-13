То, что мы видим у Путина с Трампом, это вербовка в прямом эфире

То, что мы видим у Путина с Трампом, это вербовка в прямом эфире

фото: Facebook

Шаг первый: Путин публично присоединяется к трамповской картине мира про украденные в 2020 году выборы и про то, что война не началась бы, если б их не украли.

Шаг второй: Путин повышает ставки в трамповском презрении к Европе, как бы намекая, что тут можно сильно не церемониться – рассказывая про помахивание европейским хвостиком у американской ноги. Трамп это оценил, о чем радостно сообщил в своей соцсети.

Шаг третий: телефонный разговор, который скорее всего первый личный. На уже разогретого предварительной вербовкой Трампа, видимо, обрушился такой мощный поток лести, что он счёл необходимым похвастаться этим прилюдно: мол Путин цитировал мои гениальные высказывания про здравый смысл.

И самое показательное, что клиент уверен, что он сверху, что он ведёт, и все получается как он хочет.

Хотя ведут его. На глазах у изумлённой публики.

У Юнга как-то спросили, что будет, если Гитлера, Муссолини и Сталина запереть в одной комнате с минимумом еды, кто победит? Победит самый жестокий, сказал Юнг, это Сталин. Так собственно и вышло.

У нас тут схватка нарцисса с психопатом, и первый психологически гораздо уязвимее. У него есть "точка боли" – он нуждается в других людях, чтобы получать от них подтверждение своего великолепия и превосходства. Люди вроде Трампа презирают других (тех, кто слабее и хуже), но нуждаются в них. А особенно они нуждаются в одобрении тех, кого считают сильнее и лучше, кого не совсем презирают, а скорее даже восхищаются. Это очевидная и простая в использовании уязвимость.

А у психопатов такой точки боли нет, им никто не нужен (психологически). Другие люди для них – всего лишь картонные фигурки, которые можно легко переставлять туда-сюда. И теперь Путин точно знает, что Трамп сделан из того же картона, что и все остальные. Только красного цвета с надписью мейк Америка грейт эгейн. Но так даже проще.