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Алексей Кущ Экономист, финансовый аналитик info@regionews.ua
14 марта 2025, 00:20

Ядерное топливо для Украины: есть ли шанс возродить добычу урана

14 марта 2025, 00:20
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С украинским ураном странная история. Оценочных запасов урана у нас на 50 млрд дол. Но его добыча во время войны упала до нуля
С украинским ураном странная история. Оценочных запасов урана у нас на 50 млрд дол. Но его добыча во время войны упала до нуля
иллюстративное фото: из открытых источников
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Да и до войны Восточный ГОК находился в предбанкротном состоянии (помню как и.о. министра энергетики Витренко отправлял тамошних рабочих "в Польшу").

При этом, в мире наблюдается дефицит урана на фоне строительства новых атомных блоков.

Кстати, мощная атомная энергетика есть и в Украине. А для нее нужно много ядерного топлива.

Почему во время войны добыча урана в Украине упала почти до нуля? Думаю, фактор безопасности и военных рисков тут не ключевой. Есть некий консенсус наших партнеров относительно того, что на фоне ядерной риторики, которая охватила часть элит в Украине, ядерный цикл у нас лучше не развивать.

Кстати, определенный интерес в части ядерного сырья представляет и расплав аварийного реактора на Чернобыльской АЭС.

Казахстан решает задачи добычи урана с помошью привлечения, в том числе, китайских компаний. По этому пути идет и Кыргызстан.

Узбекистан выбрал иной путь. Госпредприятие "Навоийуран" и французская группа компаний Orano Mining заключили сделку по освоению месторождения "Южный Дженгельды" в Тамдинском районе Навоийской области Узбекистана.

К договору присоединилась японская компания ITOCHU. Для реализации проекта будет создано совместное предприятие Nurlikum Mining.

Добыча урана на месторождении будет осуществляться примерно 10 лет. Средний объем добычи урана на руднике "Южный Дженгельды" составит 500 тонн в год, максимум – 700 тонн в год. Инвестиции в проект составят $214 млн.

Украине нужно будет тоже составить своей пазл ядерного полуцикла.

Наш вариант ядерного полуцикла: добыча руды – производство концентрата – отправка на обогащение партнеру – возврат обогащенного урана – производство ТВЭЛ.

На мой взгляд, для нас перспективно сотрудничество с Францией и Японией.

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