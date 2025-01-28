Большая шахматная партия Дональда Трампа: какую роль в противостоянии США и Китая будет играть Украина

Большая шахматная партия Дональда Трампа: какую роль в противостоянии США и Китая будет играть Украина

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За первую неделю после инаугурации президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, которые только подтверждают, что его основной целью является не столько установление мира в Украине, сколько – большая экономическая война с Китаем и значительное сокращение влияния Поднебесной. Но и Украина в этой стратегии Трампа будет не только играть важную роль, но, как ни странно, и влиять на успешность ее реализации.

Заявления Трампа еще до инаугурации многих изрядно взволновали. Речь идет о реакции Дании на слова относительно Гренландии и намерение 47-го президента США установить контроль над Панамским каналом. Все это как-то не вяжется с принятой в цивилизованном мире системе нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела других стран, берущей свои начала от Вестфальской системы мироустройства (установившейся после 30-летней войны в Европе 1618-1648 г.г.). Вот только в эту систему международных отношений не вписывалось такое понятие, как гегемония и ее интересы.

Темы, которые поднимал до инаугурации Трамп, отчетливо указывали на то, чего стоит ожидать от будущего президента – это конфронтация с Китаем, с его интересами и целями по мировой экспансии. И если в Копенгагене и Панаме заявления Дональда Трампа создали волну недовольства и настороженности, то в Пекине был эффект сдержанного конвульсивного тика уровня инсульта. И вот почему.

Большие китайские амбиции

Ни для кого не секрет, что Китай мнит себя будущим мировым гегемоном и именно к этой роли он стремится на всех парах с 1990-х годов. Поступательное внутреннее развитие помогает ему в этом вопросе, но в первую очередь в экономическом аспекте, затем - культурном. Говорить о силовых методах доминирования можно только в гибридных формах, например, создании прокитайских политических сил в регионах, которые Пекин считает исторически своими территориями.

Кроме того Пекин в своей политике никогда не отдавал предпочтение откровенному, примитивному экспансионизму, а всегда действовал по принципам Конфуцианства, размеренному, последовательному продвижению своих интересов по заранее распланированному пути.

Будучи страной с довольно обширными запасами природных ресурсов, Китай их крайне бережно расходует, стараясь максимально выгодно для себя использовать потенциал поставщиков.

Например, в далеком 2016 году на территории КНР было добыто 7,9 млрд кубометров сланцевого газа, что на тот момент было на 76% больше показателя 2015 года. При том, что именно в том году в Китае и начали добывать сланцевый газ в промышленных объемах.

Согласно георазведке запасы сланцевого газа в КНР составляют 21,8 трлн кубометров, а предполагаемые превышают 30 трлн кубометров, что делает Китай абсолютным лидером по извлекаемым запасам сланцевого газа в будущем! И это при том, что ежегодные потребности КНР в газе составляют 250 млрд кубов со среднестатистическим ростом 10%, из которых более 150-170 млрд добывает сама Поднебесная, а остальное это импорт.

Тем не менее Китай экономит свои недра и максимально использует сторонние, ресурсные придатки. В первую очередь, конечно же, Россию, но очень важной целью для Пекина всегда была возможность выхода в Арктику, богатую природными, но труднодоступными залежами.

Китай не является Арктической страной и не входит в Арктический совет как полноправный член. Он всего лишь наблюдатель. Но его цель - получить гибридный выход в этот регион и таковым ключом для него стала Гренландия.

В последние годы Китай форсировал инвестиции в Гренландию, заняв важное место в экономике этой самоуправляющейся территории, номинально контролируемой Данией. Примером экономического поглощения Гренландии может стать хотя бы то, что 15 марта 2013 года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин вынужден был сделать официальное заявление для СМИ, что обсуждение масштабных и опасных инвестиций Китая в Гренландии "вышло далеко за пределы реальности". Повторюсь – это был 2013 год.

Наверное, последней каплей для Дональда Трампа стало то, что Китай попытался выкупить у правительства Гренландии закрытую военную базу Туле, являвшуюся десятилетиями основной для армии США на этой территории. А потому позиция Дональда Трампа в недопущении Китая к Гренландии может выходить за границы Вестфальской международной системы, но при этом имеет все основания для того, чтобы реализовываться в рамках этой же самой системы, подразумевающей незыблемость безопасности и интересов каждой суверенной территории, но не учитывавшей права и интересы гегемоний.

Парадокс? Да, столетний парадокс. И это мы еще не говорили о Панамском канале.

Панамский канал - стратегически важный для США логистический узел, значительно сокращающий путь от восточного к западному побережью штатов и не только. Причем тот, кто хорошо учил мировую историю, должен хорошо знать, кто вложил средства в строительство канала, принимал непосредственное участие в его планировании и был совладельцем до 1999 года.

В настоящее же время Панамский канал, ключевая для США артерия между двумя океанами, поглощается китайскими инвестициями. Пекин не жалеет средств для того, чтобы скупать панамские порты, и из пяти крупнейших два уже находятся под контролем именно китайских компаний. Могут ли США себе позволить, чтобы КНР установили контроль над жизненно важным переходом? Нет. Ведь это касается выживания гегемонии.

И если со всем вышеизложенным мы вроде как разобрались и видим основания для заявлений Дональда Трампа, а особо дальнозоркие могут даже разглядеть его будущие действия, то возникает вопрос: а в чем же роль Украины?

Роль Украины

Как бы это странно ни звучало, но именно в зависимости от того, как будет складываться политика Дональда Трампа вокруг Украины, будет зависеть то, насколько успешно он будет выстраивать свою антикитайскую позицию. Особенно с учетом того, что Россия на сегодняшний день тотально экономически зависима от Поднебесной.

Дело в том, что Россия это яркий пример того, как большая и ресурсно обеспеченная страна, может за три года скатиться до уровня мирового изгоя, с армией, мало чем отличающейся по потенциалу от ХАМАС, Талибана или Хезболлы. И этот пример изучает Китай, на протяжении долгих десятилетий не имевший опыта реальных, масштабных, войсковых операций, а занимавшийся в основном исключительно накоплением потенциала.

Пример России показал, что даже количественное превосходство не может обеспечить неоспоримой победы, когда противник лучше готов к отражению угроз и имеет достаточный опыт в этих вопросах. И чем дольше тянется противостояние, не дающие в результате существенного КПД, тем больше финансовые, ресурсные траты, приводящие страну к крайне уязвимому положению.

Россия на третий год войны оказалась на грани своих как военных, так и экономических возможностей. И Китай мало чем отличается от нее, ведь это только напоказ он сильная экономика, а на деле – большой мыльный пузырь, который почти лопнул в 2019 году, когда Дональд Трамп довел до пика экономическое противостояние с Пекином, но Поднебесную спасли перевыборы.

И Украина как раз может стать для Китая как спасательным кругом, так и тазом с цементом, которое утянет его на дно озера Мичиган…

Спасательный круг?

Дональд Трамп в любом случае начнет экономическую войну 2.0 против Китая и только от Пекина будет зависеть, насколько эта война будет для него разрушительной. И 47-й президент США уже намекает КНР, что может смягчить ее участь – воздействие на Россию в вопросах Украины. С учетом влияния Китая на РФ и тотальную зависимость Москвы от Пекина, скрывать уровень этого воздействия не стоит.

Пекину следует понять важную вещь: вся эта дальневосточная политика, основанная на намеках, символах и прочей традиционалистике, Дональду Трампу чужда. Он понимает прямую, не завуалированную речь и любит все быстро и желательно сейчас. Прямой текст, прямая речь, прямые действия.

Поэтому, сказанные недавно им слова в адрес Китая о возможности Пекина повлиять на позицию Москвы - это намек на возможные уступки в будущей большой экономической конфронтации гегемонов. Например, США возьмут под протекторат не всю Гренландию, а согласятся возродить базу Туле - при сохранении ограниченного доступа инвесторов из Китая на эту территорию.

Очень важным намеком для Китая стало и заявление Дональда Трампа о том, что он намерен вводить против России сокрушительные санкции, а также обвалить рынок нефти. Это все выгодно Китаю, ведь эти действия поставят РФ в еще большую зависимость от КНР. Вне зависимости от того, что будут советовать и даже больше – на чем будут настаивать в Пекине. Тотальная зависимость РФ от КНР посредством масштабных ограничений недоимперии - разве это не то, о чем мог мечтать Пекин и чего он достигнет руками США?

Журавль в руках в виде России как минимум по западный берег Байкала или синица в виде Гренландии? Выбор короткосрочной исторической перспективы.

При этом Китаю следует как можно скорее принимать решение, ведь Шанхайская биржа это не вековой неколебимый бастион, а колосс на глиняных ногах, который очень скоро может начать шататься. И тогда – таз с цементом, неотвратимо тянущий на дно озера Мичиган.

Но этот таз с цементом, в свою очередь, может спровоцировать и большую войну, от степени катализации которой также будет зависеть то, как разрешится украинская проблематика.

Злой дракон

Но не стоит исключать и варианта, когда Китай примет вызов США. Пекин отвергнет все предложения Вашингтона и примет оборонительную позицию - по крайней мере сначала.

По мере ухудшения экономического климата будет поставлена под угрозу долгосрочная экономическая экспансия КНР в мире. Иными словами США могут в течение года-двух полностью поломать долгосрочные планы Пекина, основанные на конфуцианской системе действий. И чем меньше будет надежд для Поднебесной достигнуть целей экономическими и культурными путями, тем больше будет возрастать милитаристский фактор.

В первую очередь КНР может отказаться от планов политического поглощения Тайваня и перейти от гибридной формы, поддержки Синей коалиции, к прямой интервенции. Мало кто знает, что на Тайване серьезное прокитайское лобби и поддержка Пекина довольно опасно высока. Поэтому, любая десантная операция НОАК может быть поддержана местным населением и отдельно взятыми военными, испытывающими слабость к материковому родственнику.

Не менее агрессивные действия могут быть предприняты и против Филиппин и ряда других стран в регионе, которые китайская пропаганда навязчиво называет своими историческими территориями.

Обозленный экономическим упадком и отсрочкой восстановления экономического доминирования китайский дракон может перейти в наступление. И даже печальный опыт России, истощившей свои ресурсы за три года войны, не станет ему наукой. Особенно если Вашингтон допустит главную ошибку в своих будущих действиях – будет пытаться установить мир в Украине на условиях России, то есть с учетом захваченных РОВ территорий.

Такие действия только убедят Пекин в том, что любой захват чужих территорий можно будет узаконить на базе неких мирных соглашений, главное - выдержать достаточный срок, чтобы у сопротивлявшейся стороны иссякли ресурсы, либо у поддерживающих сопротивление стран иссякло терпение ожидать победы. А у Китая ресурса для затяжной войны в режиме мясорубки намного больше, чем у России, следовательно, угрозы такого исхода для многих соседних стран КНР на порядок большие.

Именно поэтому Вашингтон не должен допустить ущемления позиций Украины в любом, обозримом переговорном процессе с Россией. Ведь в таком случае это будет не только угроза для Европы через некоторое время, за которое РОВ окрепнут, но и станет серьезной проблемой для самих США в зоне их интересов и даже больше – ответственности.

А ведь одно дело – сделать все, чтобы за тебя кто-то победил в войне, не допустив куда более кровопролитную, другое - ни сделать ничего и в итоге, самому оказаться в бурлящем кровавом бассейне.

Выводы

Для Дональда Трампа основной битвой его последней каденции будет экономическая битва с Китаем. Все действия 47-го президента США будут завязаны именно на противостоянии с Поднебесной и сокращении влияния Пекина в мире: как минимум на ближайшее десятилетие, как максимум - на несколько декад наперед. И это действительно действия, которые отвечают главному девизу Дональда Трампа – сделать Америку снова великой.

И Украина в этом плане пускай не занимает главной роли, но является неотъемлемой частью. И только с учетом интересов именно Украины нынешний президент США сможет достигнуть поставленных целей.

В противном случае он оставит после себя не великую Америку, а кровавую мясорубку мирового масштаба, в которую США будут втянуты не косвенно, а непосредственно.