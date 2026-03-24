Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася у Звягелі днями, 21 березня, близько 12:50 неподалік переїзду на вулиці Михайла Драгоманова.

Попередньо встановлено, що 88-річний місцевий житель ішов залізничною колією у попутному з потягом напрямку та потрапив під колеса електровоза. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

