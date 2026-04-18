Українські спецпризаченці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бійці Головного управління розвідки МО України провели серію успішних рейдів на Запорізькому напрямку. В результатів спецоперацій було знищено позиції та живу силу ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

"Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують втілювати ефективні операції на Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній тиждень спецпризначенці провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій.

Як повідомлялось, українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму. Ураження росіянами нанесли бійці "Альфа" СБУ.