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13 липня 2021, 16:00 1500

Суд залишив під вартою обвинуваченого у держзраді колишнього генерал-майора СБУ

13 липня 2021, 16:00 1500
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пресс-служба СБУ
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Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого у державній зраді та організації теракту колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу суду

"13 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого Ш(Шайтанова-ред.). строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року", - зазначаєтсья у повідомлені.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Валерій Шайтанов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("Терористичний акт"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України

У квітні 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. За версією слідства, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

У жовтні того ж року справу скеровано до суду.

СБУ теракт державна зрада розвідка убивство

 
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