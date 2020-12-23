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23 грудня 2020, 13:30 139

На Вінниччині Липовецький міський голова добровільно відмовився від посади

23 грудня 2020, 13:30 139
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Оголосив це наприкінці третьої сесії міськради, після прийняття бюджету
Оголосив це наприкінці третьої сесії міськради, після прийняття бюджету
Фото з відкритих джерел
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Липовецький міський голова Микола Грушко добровільно відмовився від посади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Липовецькі вісті".

Заява Липовецького міського голови Миколи Грушка про складання повноважень прозвучала наприкінці третьої сесії після прийняття бюджету громади на 2021 рік. Голова подякував всім за роботу та зазначив, що складає повноваження.

Мені дорожче безпека моєї сім’ї і я не маю здоров’я. Це моє рішення і обговоренню воно не підлягає, - підсумував міський голова.

Причини свого рішення Микола Грушко не деталізував.

Наразі депутати мають перекласти обов’язки мера на секретаря міськради.

Вперше М.Грушка було обрано мером Липовця у 2015 році. В 2020-ому він балотувався від "Української стратегії Гройсмана" та переміг на виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова.

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