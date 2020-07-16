Суд наклав арешт на майно ексголови Кіровоградської ОДА Балоня

Було заарештовано нерухомість і банківські рахунки

Було заарештовано нерухомість і банківські рахунки

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Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Частково майно заарештовано", - цитує видання слова джерел із правоохоронних органів.

Також відомо, що майно Андрія Балоня, на яке суд наклав арешт, не відображене у реєстрах. Мова йде про нерухомість та банківські рахунки.

Раніше суд відмовився змінити для Балоня запобіжний захід.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу Також була внесена застава за його підлеглого. Того ж дня обоє підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов`язання.