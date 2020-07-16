Суд наложил арест на имущество экс-головы Кировоградской ОГА Балоня

Была арестована недвижимость и банковские счета

Была арестована недвижимость и банковские счета

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Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Частично имущество арестовано", - цитирует издание слова источников из правоохранительных органов.

Также известно, что имущество Андрея Балоня, на которое суд наложил арест, не отображено в реестрах. Речь идет о недвижимости и банковских счетах.

Ранее суд отказался изменить для Балоня меру пресечения.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.