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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 15:40 39

На Чернігівщині поховали загиблого нардепа Валерія Давиденка

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26 травня 2020, 15:40 39
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Незважаючи на дощ попрощатися з депутатом прийшли сотні людей
Фото: ТСН
Незважаючи на дощ попрощатися з депутатом прийшли сотні людей

У місті Носівка Чернігівської області відбувся похорон народного депутата Валерія Давиденка.

Про це пише RegioNews посиланням на ТСН.

Попрощатись з Давиденком прийшли сотні людей з Носівки та сусідніх районів, де той обирався депутатом. Приїхало також і керівництво області.

Труну несли однокласники Давиденка. Один з них – колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько.

Саме він занепокоївся зникненням товариша і телефонував прибиральниці, яка і знайшла тіло нардепа.

Тіло депутата привезли до Носівки напередодні, після прощання у ритуальній залі лікарні "Феофанія".

Квіти, які принесли на могилу нардепу, довелося везти окремим мікроавтобусом, бо їх було дуже багато.

Нагадаємо, увечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка. Вчора, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".

Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.

З'явилася версія, що смерть Давиденка може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.

Також за повідомленнями ЗМІ Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду на окрузі, де був депутатом Валерій Давиденко.


Валерій Давиденко похорон нардеп Чернігівська область смерть
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