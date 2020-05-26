На Чернігівщині поховали загиблого нардепа Валерія Давиденка
У місті Носівка Чернігівської області відбувся похорон народного депутата Валерія Давиденка.
Про це пише RegioNews посиланням на ТСН.
Попрощатись з Давиденком прийшли сотні людей з Носівки та сусідніх районів, де той обирався депутатом. Приїхало також і керівництво області.
Труну несли однокласники Давиденка. Один з них – колега з групи "Довіра" у парламенті Борис Приходько.
Саме він занепокоївся зникненням товариша і телефонував прибиральниці, яка і знайшла тіло нардепа.
Тіло депутата привезли до Носівки напередодні, після прощання у ритуальній залі лікарні "Феофанія".
Квіти, які принесли на могилу нардепу, довелося везти окремим мікроавтобусом, бо їх було дуже багато.
Нагадаємо, увечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка. Вчора, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.
Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.
На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".
Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.
З'явилася версія, що смерть Давиденка може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.
Також за повідомленнями ЗМІ Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду на окрузі, де був депутатом Валерій Давиденко.
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