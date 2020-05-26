На Черниговщине похоронили погибшего нардепа Валерия Давыденко
В городе Носовка Черниговской области состоялись похороны народного депутата Валерия Давыденко.
Об этом пишет RegioNews ссылкой на ТСН.
Попрощаться с Давыденко пришли сотни людей из Носовки и соседних районов, где тот избирался депутатом. Приехало также и руководство области.
Гроб несли одноклассники Давыденко. Один из них – коллега из группы "Доверие" в парламенте Борис Приходько.
Именно он обеспокоился исчезновением товарища и звонил уборщице, которая и нашла тело нардепа.
Тело депутата привезли в Носовки накануне, после прощания в ритуальной зале больницы "Феофания".
Цветы, которые принесли на могилу нардепу, пришлось везти отдельным микроавтобусом, ибо их было очень много.
Напомним, вечером в субботу, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко. Вчера, 25 мая, с ним попрощались в больнице в Феофании.
Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давиденка по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до самоубийства или заказное убийство.
На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".
Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.
В'появилась версия, что смерть Давыденко может быть пов'связана с крупными хищениями в Аграрном фонде.
Также по сообщениям СМИ Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Верховную Раду на округе, где был депутатом Валерий Давиденко.
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