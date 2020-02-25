Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Як інформує RegioNews , противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує штаб ООС.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;
у районі Талаківки – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по нашим позиціям:
поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм - 10 мін;
у районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки. За поточну добу втрат немає.
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