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25 лютого 2020, 08:45 3

Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

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25 лютого 2020, 08:45 3
Читайте также на русском языке
24 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню
24 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Як інформує RegioNews , противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує штаб ООС.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі Талаківки – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по нашим позиціям:

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм - 10 мін;

у районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки. За поточну добу втрат немає.


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