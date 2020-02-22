У Казахстані затримали понад 100 опозиціонерів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
Вийти на акції протесту в різних містах країни закликали своїх прихильників дві опозиційні сили Казахстану - нова Демократична партія на чолі з Жанболатом Мамаєм і рух "Демократичний вибір" опозиціонера Мухтара Аблязова. Влада раніше відмовилися погоджувати мітинги.
Напередодні акції поліцейські затримали Жанболата Мамая. Суд відправив його під адміністративний арешт на три дні.
Серед головних вимог протестуючих - припинити репресії та переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів. Люди скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв іде!" та "Старий, іди геть!".
В Алма-Аті і Нур-Султаны в місцях проведення мітингів виявився недоступний мобільний інтернет. Журналісти не змогли вести прямі трансляції для своїх видань.
Рух "Демократичний вибір" на чолі з Мухтаром Аблязовим визнано в Казахстані екстремістським з 2018 року. Десятки осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за звинуваченням в участі в забороненому русі, деякі засуджені до реальних тюремних термінів. Всі акції "Демократичного вибору" влада Казахстану вважають незаконними.
Напередодні протестів генеральна прокуратура застерегла громадян від участі в акціях.
Аблязов в Казахстані засуджений до довічного ув'язнення. Суд визнав його винним у замовному вбивстві бізнес-партнера, багатомільярдних розкраданнях з БТА Банку, яким він керував, зловживанні повноваженнями, створенні організованої злочинної групи. Екс-банкір і екс-чиновник Аблязов відкидає всі звинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Спроби казахстанської влади домогтися його екстрадиції з Франції були безуспішними. Париж також відмовив у видачі опозиціонера Москві і Києву. В Росії і в Україні Аблязова звинувачують у великих розкраданнях.
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