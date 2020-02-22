У Казахстані затримали понад 100 опозиціонерів

На мітингах опозиції в Казахстані затримано більше сотні людей, які скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв іде!" та "Старий, іди геть!"

Фото з сайту Радіо Свобода

На мітингах опозиції в Казахстані затримано більше сотні людей, які скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв іде!" та "Старий, іди геть!"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Вийти на акції протесту в різних містах країни закликали своїх прихильників дві опозиційні сили Казахстану - нова Демократична партія на чолі з Жанболатом Мамаєм і рух "Демократичний вибір" опозиціонера Мухтара Аблязова. Влада раніше відмовилися погоджувати мітинги.

Напередодні акції поліцейські затримали Жанболата Мамая. Суд відправив його під адміністративний арешт на три дні.

Серед головних вимог протестуючих - припинити репресії та переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів. Люди скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв іде!" та "Старий, іди геть!".

В Алма-Аті і Нур-Султаны в місцях проведення мітингів виявився недоступний мобільний інтернет. Журналісти не змогли вести прямі трансляції для своїх видань.

Рух "Демократичний вибір" на чолі з Мухтаром Аблязовим визнано в Казахстані екстремістським з 2018 року. Десятки осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за звинуваченням в участі в забороненому русі, деякі засуджені до реальних тюремних термінів. Всі акції "Демократичного вибору" влада Казахстану вважають незаконними.

Напередодні протестів генеральна прокуратура застерегла громадян від участі в акціях.

Аблязов в Казахстані засуджений до довічного ув'язнення. Суд визнав його винним у замовному вбивстві бізнес-партнера, багатомільярдних розкраданнях з БТА Банку, яким він керував, зловживанні повноваженнями, створенні організованої злочинної групи. Екс-банкір і екс-чиновник Аблязов відкидає всі звинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Спроби казахстанської влади домогтися його екстрадиції з Франції були безуспішними. Париж також відмовив у видачі опозиціонера Москві і Києву. В Росії і в Україні Аблязова звинувачують у великих розкраданнях.