Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ

У Верховній Раді дійшли згоди із мером Києва Віталієм Кличком щодо законопроєкту 2143-3 "Про місто Київ — столицю України"

У Верховній Раді дійшли згоди із мером Києва Віталієм Кличком щодо законопроєкту 2143-3 "Про місто Київ — столицю України"

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає RegionNews.

"Ми з Кличком обговорили деякі питання. Він сказав, що Україна повинна дослухатися міжнародних партнерів. Так, я згоден. Але дослухатися і при цьому мати власну думку. Оскільки ми, українці, повинні насамперед відстоювати свої інтереси та інтереси людей", — зазначив Андрій Клочко.

Нардеп наголосив, що було отримано майже 900 правок від усіх політичних партій і багато з них були враховані в доопрацьованому тексті законопроєкту, зокрема, й рекомендації міжнародних партнерів.

"Я впевнений, що ми дійшли спільної думки з Віталієм Володимировичем. Він погодився, що цей закон конче необхідний місту Києву. Тому я переконаний, що ми робимо правильні кроки", — підкреслив Андрій Клочко.

За словами Андрія Клочка, в комітеті чудово розуміють, що законодавство повинне бути інтегроване та наближене до європейського. Тому в березні, коли законопроєкт обговорюватиметься з Радою Європи, вони матимуть предмет для дискусії.

"Законопроєкт, який ми сьогодні винесли на розгляд Ради, ще повинен пройти висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ). І після висновку ГНЕУ, страсбурзької комісії, Ради Європи, після консультацій, якщо будуть якісь зауваження, думаю, ми можемо повернути його до комітету і доопрацювати", — сказав Андрій Клочко.

Голова парламентського комітету також підкреслив, що законопроєкт "Про місто Київ — столицю України" не суперечить проєкту закону 2598 "Про внесення змін до Конституції", а на засіданнях підкомітету вони врахували всі зауваження.

"Законопроєкти перетинаються в частині повноважень префекта. Ми узгодили ці повноваження, як і хотіла Асоціація місцевого самоврядування. Вони також доєдналися до обговорення та надали свої пропозиції", — відзначив Андрій Клочко.

За його словами, ці пропозиції були враховані, тому говорити, що законопроєкт обмежує чиїсь повноваження — некоректно.

Загалом до розгляду законопроєкту №2143-3 в другому читанні надійшло 852 пропозиції від народних депутатів, надані численні рекомендації від українських експертів, науковців, міжнародних партнерів, а також побажання від мешканців столиці.