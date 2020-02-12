На Запоріжжі від грипу вже померло п'ятеро людей

Станом на 11 лютого 2020 року в Запоріжжі зареєстровано п'ять летальних випадків внаслідок грипу.

Фото: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ

Станом на 11 лютого 2020 року в Запоріжжі зареєстровано п'ять летальних випадків внаслідок грипу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Запорізького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.



Так, 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років. Всі загиблі не були вакциновані.



Крім того, повідомляється, що в січні 2020 року зареєстровано два летальних випадки від грипу у мешканців Запоріжжя та Запорізького району.



Таким чином, на 11 лютого 2020 року в області зареєстровано 5 летальних випадків. Всі хворі не щеплені проти грипу та мали супутні стани, які відносили до груп ризику щодо грипу.