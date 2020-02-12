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12 лютого 2020, 08:18

На Запоріжжі від грипу вже померло п'ятеро людей

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12 лютого 2020, 08:18
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Станом на 11 лютого 2020 року в Запоріжжі зареєстровано п'ять летальних випадків внаслідок грипу.
Фото: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
Станом на 11 лютого 2020 року в Запоріжжі зареєстровано п'ять летальних випадків внаслідок грипу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Запорізького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

Так, 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років. Всі загиблі не були вакциновані.

Крім того, повідомляється, що в січні 2020 року зареєстровано два летальних випадки від грипу у мешканців Запоріжжя та Запорізького району.

Таким чином, на 11 лютого 2020 року в області зареєстровано 5 летальних випадків. Всі хворі не щеплені проти грипу та мали супутні стани, які відносили до груп ризику щодо грипу.


МОЗ грипп
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