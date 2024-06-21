Нацбанк заборонив українцям грати в онлайн-казино за кредитні кошти

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З 22 червня в Україні почне діяти заборона заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки казино для участі в азартних іграх за рахунок кредитних коштів

Про це йдеться у постанові Національного банку України, передає RegioNews.

Регулятор зазначив, що заборона мінімізує ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет.

Також це сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального кредитування.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті.