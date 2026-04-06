Буковель, крестины и вечеринки: чиновники газовой отрасли разворовали миллионы - прокуратура

По делу о растрате профсоюзных средств в газовой отрасли убытки выросли. Теперь речь идет о более чем 33 миллионах гривен

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснило следствие, в 2022-2025 годах со счетов предприятия на профсоюзные организации перечислили более 233 миллионов гривен. Часть этих средств руководители ячеек тратили на отдых в Буковеле и других комплексах, крестины, лечение знакомых, корпоративы, алкоголь, одежду и другие частные расходы.

Если сначала шла речь об убытках в размере 14,5 миллиона гривен, то теперь эта цифра выросла до 33 миллионов гривен. Правоохранители сообщили о подозрении еще трем лицам, в том числе председателю объединенной профсоюзной организации, которого считают организатором схемы.

"В целом подозрения объявлены шестерым лицам за растрату имущества в особо крупных размерах в составе организованной группы. Еще трем лицам ранее поставленные подозрения изменены - им дополнительно инкриминировано участие в организованной группе", - сообщили в прокуратуре.

