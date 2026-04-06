У справі про розтрату профспілкових коштів у газовій галузі збитки зросли. Тепер йдеться про понад 33 мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, у 2022–2025 роках з рахунків підприємства на профспілкові організації перерахували понад 233 мільйони гривень. Частину цих коштів керівники осередків витрачали на відпочинок у Буковелі та інших комплексах, хрестини, лікування знайомих, корпоративи, алкоголь, одяг та інші приватні витрати.

Якщо спочатку йшлось про збитки у розмірі 14,5 мільйона гривень, то тепер ця цифра зросла до 33 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом особам, зокрема голові об’єднаної профспілкової організації, якого вважають організатором схеми.

"Загалом підозри оголошено шістьом особам за розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Ще трьом особам раніше повідомлені підозри змінено - їм додатково інкриміновано участь в організованій групі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно Юрій "Юзік" Корявченко оновив свою декларацію. Тепер депутат додав туди нову іспанську квартиру. Записана нерухомість за кордоном на дружину.