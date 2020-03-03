Европарламент из-за коронавируса отменил "Украинскую неделю"

Европарламент отменил из-за коронавируса все публичные мероприятия и ограничил доступ к своим помещениям, включая "Украинскую неделю", которая должна была состояться с 3 по 5 марта

Фото: European Parliament

Европарламент отменил из-за коронавируса все публичные мероприятия и ограничил доступ к своим помещениям, включая "Украинскую неделю", которая должна была состояться с 3 по 5 марта

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", такое решение принял президент Европарламента Дэвид Сассоли.

"К большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19... Только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения "Украинской недели" в Европейском парламенте", - отметили в Представительстве Украины при ЕС.

Ранее на сайте Европарламента появилось сообщение о введении мер в связи с распространением коронавируса.

"В течение следующих трех недель 130 событий в зданиях Европарламента, в которых должны были принять участие от 6 до 7 тысяч человек, будут отменены. Кроме того, будет запрещен доступ в Европарламент на этот период", - говорится в объявлении.

Как отмечается, срок этих ограничений может быть пересмотрен в зависимости от развития ситуации.

В то же время президент ЕП Дэвид Сассоли объявил, что парламентская работа будет продолжаться - на уровне как пленарных сессий, так и заседаний комитетов.

"Мы оцениваем распространение коронавируса ежедневно, в тесном сотрудничестве с европейскими службами здравоохранения и национальными органами власти. В результате этой оценки мы приняли решение обновить пакет наших мер. Мы ограничим доступ посетителей в Европарламент, притом что мы очень открытый институт, который ежегодно посещает около 700 тыс. человек. В нынешних обстоятельствах это наша ответственность - прекратить такие визиты. В связи с этим мы отменили 130 событий - выставок и международных конференций, которые планировались в Европарламенте на следующие недели", - говорится в сообщении Сассоли.

Европарламент также рекомендовал всем представителям персонала, которые посещали районы, где выявлен коронавирус, или были в контакте с пораженными лицами, работать из дома и заботиться о своем здоровье. Национальным парламентам рекомендуется проявить такую ​​же ответственность за здоровье персонала и посетителей.

Отметим, 3-5 марта в Европарламенте должны были пройти мероприятия "Украинской недели" с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатического, научного сообщества, гражданского общества. Запад должен был предоставить возможность сверить позиции сторон перед саммитом Восточного партнерства, намеченного на 18 июня в Брюсселе.

Программа "Украинской недели" должна была включать три тематических блока - ход реформ, присоедиение Украины к мероприятиям Зеленого соглашения ЕС и рассмотрение ситуации в Крыму в связи с нарушениями российскими оккупантами прав человека и притеснениями крымскотатарского народа.