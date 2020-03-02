08:47  02 марта
Боевики вчера били на всех направлениях из запрещенного оружия - штаб
09:47  02 марта
Задержание Мельничука в Греции: к экс-комбату "Айдара" прибыл украинский консул
09:30  02 марта
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 09:39 1

Коронавирус в мире: растет число больных и выздоровевших

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 09:39 1
Читайте також українською мовою
По состоянию на 2 марта из-за заболевания коронавирусом умерло 3 тысячи 44 человека, из них 2803 - в Китае
Фото: twitter/XHNews
По состоянию на 2 марта из-за заболевания коронавирусом умерло 3 тысячи 44 человека, из них 2803 - в Китае

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Как отмечается, всего в мире количество случаев заражения новым коронавирусом, распространившийся с Уханя в центре Китая, достигло 89 тыс. 71, из них - более 45 тысяч выздоровели.

Так, случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 обнаружили в 63 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 1 марта почти 87 тысячи человек заразились и по меньшей мере 2900 - умерли в мире.

В Китае по состоянию на 1 марта от вируса умер 2761 человек, почти 80 тыс. -заразились.

Наиболее пораженными странами, кроме Китая, являются Иран, Италия, Япония и Южная Корея.

СПРАВКА: 2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.


Коронавирус заражение
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »