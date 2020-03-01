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01 марта 2020, 14:20 2

У двух украинцев, которые вернулись из Италии, коронавирус не нашли

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01 марта 2020, 14:20 2
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28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей
Фото: pixabay.com
28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической-референс лаборатории", - сказано в сообщении.


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