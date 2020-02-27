Шесть столичных больниц готовы принимать больных коронавирусом

В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса

В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщает Укринформ, пишет RegioNews.

"Не будем забывать, что украинцы взволнованы ситуацией коронавируса. В столице и в стране случаев заболевания этой болезнью нет, и не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы, в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение, если в этом будет необходимость ", - сказал Кличко.

Кличко также сообщил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

На сайте КГГА сообщается, что учения пройдут в Александровской клинической больницы в Киеве.

Руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская сообщила, что в Киеве есть больницы с инфекционными отделениями. Там есть боксы, которые полностью соответствуют всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний.

Так, по ее словам, среди больниц, которые готовы принимать людей на карантин - Киевская городская клиническая больница №4, Киевская городская клиническая больница №9, Киевская городская детская клиническая больница №1, Киевская городская детская клиническая больница №2 и Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, а также Александровская клиническая больница.