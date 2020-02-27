14:40  27 февраля
Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию
15:17  27 февраля
"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс
14:39  27 февраля
Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 15:30 2

Шесть столичных больниц готовы принимать больных коронавирусом

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 15:30 2
Читайте також українською мовою
В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса
В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщает Укринформ, пишет RegioNews.

"Не будем забывать, что украинцы взволнованы ситуацией коронавируса. В столице и в стране случаев заболевания этой болезнью нет, и не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы, в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение, если в этом будет необходимость ", - сказал Кличко.

Кличко также сообщил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

На сайте КГГА сообщается, что учения пройдут в Александровской клинической больницы в Киеве.

Руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская сообщила, что в Киеве есть больницы с инфекционными отделениями. Там есть боксы, которые полностью соответствуют всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний.

Так, по ее словам, среди больниц, которые готовы принимать людей на карантин - Киевская городская клиническая больница №4, Киевская городская клиническая больница №9, Киевская городская детская клиническая больница №1, Киевская городская детская клиническая больница №2 и Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, а также Александровская клиническая больница.


коронавірус
Во Львове создали онлайн-форму для приезжих из страны с зафиксированными случаями коронавируса
27 февраля 2020, 15:20
Львов создаст "горячую линию" с информацией о коронавирусе
26 февраля 2020, 16:12
Во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса
26 февраля 2020, 12:00
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »