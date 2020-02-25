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25 февраля 2020, 18:55 3

Во Львовской области сельского голову посадили за решетку на 5 лет

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25 февраля 2020, 18:55 3
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В Золочевском районе сельского голову обвинили в подделке решения сельсовета
В Золочевском районе сельского голову обвинили в подделке решения сельсовета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Львовской области.

Следствием установлено, что бывший сельский председатель одного из советов Золочевского района злоупотребил своим служебным положением. Он составил и выдал заведомо фальшивое решение Червоненской сессии сельского совета о выделении в частную собственность 3 земельных участков общей площадью 6 га стоимостью свыше 2 млн грн. Эти территории безосновательно выбыли из коммунальной собственности общины.

Ему инкриминировали ч.1 ст.366 - злоупотребление служебным положением, ч.2 ст.364 УК Украины - служебный подлог.

Перемышлянский районный суд Львовской области в январе 2017 года признал чиновника виновным. Это решение сторона защиты обжаловала в апелляционном порядке.

По постановлению Львовского апелляционного суда злоумышленнику назначено окончательное наказание в виде 5 лет заключения с трехлетним лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях.

Кроме этого, мужчине придется оплатить 17 тыс гривен штрафа.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, на Закарпатье председателя райсуда отстранили из-за подозрений в коррупции. Его разоблачили на "горячем" во время получения 15 тыс. гривен неправомерной выгоды.


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