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24 февраля 2020, 16:54 1

Черкасскую область поделили на общины: что изменится

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24 февраля 2020, 16:54 1
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Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин
Фото: cherkasy-city.com
Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на личной Facebook-странице.

"Проект плана подали в последний день, ибо задались целью прокоммуницировать с максимальным количеством людей, а не направить документ "для галочки”. Проект перспективного плана - это не только о территориях, это о людях, которые живут на этих территориях”, - сказал Боднар.

Глава ОГА добавил, что проект подготовили совместно с Департаментом развития Черкасской ОГА. Специалисты выезжали на места и общались с жителями области, чтобы учесть их пожелания. В течение последних 5 лет не была налажена тесная коммуникация между жителями поселков и городами областного значения. Поэтому большинство жителей Черкасской области выступили против присоединения их поселков и деревень к городам.

Как стало известно ранее, Ладанская ОТО завершила процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных общин.


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