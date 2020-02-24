Черкасскую область поделили на общины: что изменится
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на личной Facebook-странице.
"Проект плана подали в последний день, ибо задались целью прокоммуницировать с максимальным количеством людей, а не направить документ "для галочки”. Проект перспективного плана - это не только о территориях, это о людях, которые живут на этих территориях”, - сказал Боднар.
Глава ОГА добавил, что проект подготовили совместно с Департаментом развития Черкасской ОГА. Специалисты выезжали на места и общались с жителями области, чтобы учесть их пожелания. В течение последних 5 лет не была налажена тесная коммуникация между жителями поселков и городами областного значения. Поэтому большинство жителей Черкасской области выступили против присоединения их поселков и деревень к городам.
Как стало известно ранее, Ладанская ОТО завершила процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных общин.
- 19:51 24 февраля Полиция назвала умышленным наезд на толпу людей в Германии
- 19:30 24 февраля Сводка ООС: боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
- 19:15 24 февраля Украина получила почти тысячу тестов на коронавирус
- 18:58 24 февраля Боевиков-"рабовладельцев” из Луганской области объявили в розыск
- 18:43 24 февраля Гончарук отстранит руководителя Черниговского управления лесного хозяйства
- 18:35 24 февраля В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, 11 госпитализированных
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов