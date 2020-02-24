Черкасскую область поделили на общины: что изменится

Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин

Фото: cherkasy-city.com

Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на личной Facebook-странице.

"Проект плана подали в последний день, ибо задались целью прокоммуницировать с максимальным количеством людей, а не направить документ "для галочки”. Проект перспективного плана - это не только о территориях, это о людях, которые живут на этих территориях”, - сказал Боднар.

Глава ОГА добавил, что проект подготовили совместно с Департаментом развития Черкасской ОГА. Специалисты выезжали на места и общались с жителями области, чтобы учесть их пожелания. В течение последних 5 лет не была налажена тесная коммуникация между жителями поселков и городами областного значения. Поэтому большинство жителей Черкасской области выступили против присоединения их поселков и деревень к городам.

Как стало известно ранее, Ладанская ОТО завершила процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных общин.