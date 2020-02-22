В Казахстане задержали более 100 оппозиционеров

На митингах оппозиции в Казахстане задержано более сотни человек, которые скандировали "Пробудись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!"

Фото с сайта Радио Свобода

На митингах оппозиции в Казахстане задержано более сотни человек, которые скандировали "Пробудись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Выйти на акции протеста в разных городах страны своих сторонников призвали две оппозиционные силы Казахстана - новая Демократическая партия во главе с Жанболатом Мамаем и движение "Демократический выбор" оппозиционера Мухтара Аблязова. Власти ранее отказались согласовывать митинги.

Накануне акции полицейские задержали Жанболата Мамая. Суд отправил его под административный арест на три дня.

Среди главных требований протестующих - прекратить репрессии и преследование оппозиционеров, а также освободить политзаключенных. Люди скандировали "Пробудись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!".

В Алма-Ате и Нур-Султане в местах проведения митингов оказался недоступен мобильный интернет. Журналисты не смогли вести прямые трансляции для своих изданий.

Движение "Демократический выбор" во главе с Мухтаром Аблязовым признано в Казахстане экстремистским с 2018 года. Десятки человек привлечены к уголовной ответственности по обвинению в участии в запрещенном движении, некоторые приговорены к реальным тюремным срокам. Все акции "Демократического выбора" власти Казахстана считают незаконными.

В преддверии протестов генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в акциях.

Аблязов в Казахстане приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в заказном убийстве бизнес-партнера, многомиллиардных хищениях из БТА Банка, которым он руководил, злоупотреблении полномочиями, создании организованной преступной группы. Экс-банкир и экс-чиновник Аблязов отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. Попытки казахстанских властей добиться его экстрадиции из Франции были безуспешными. Париж также отказал в выдаче оппозиционера Москве и Киеву. В России и на Украине Аблязова обвиняют в крупных хищениях.