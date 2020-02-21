Так сложилось, надо принимать: губернатор Николаевкой ОГА ответил на протесты людей касательно создания ОТГ

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что не согласен с жителями сел Новоодесского района, которые выступают за создание ОТГ с центром в селе Константиновка, а не в Гурьевке

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что не согласен с жителями сел Новоодесского района, которые выступают за создание ОТГ с центром в селе Константиновка, а не в Гурьевке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Стадник объяснил это тем, что Константиновка "по всем критериям полностью проиграла" и не подходит на роль центра ОТГ.

Как известно, селяне возмущены тем, как Николаевская ОГА под руководством губернатора Александра Стадника приняла решение о создании объединенной территориальной общины с центром в селе Гурьевка, а не в Константиновке, как хотят жители.

Губернатор во время закрытой встречи заявил, относительно встречи с протестующими селянами, что он не хочет принимать участи в мероприятиях, где "неправду выдают за правду, за борьбу за справедливость" и у него есть более важные вопросы, которые требуют непосредственно его внимания.

"До прецедентов всегда есть ситуация, в которую я вникаю. Я ко всем выхожу на встречу, даже если надо или не надо, стараюсь быть максимально ближе ко всем вам. Но когда ситуацию изменяет тот факт, что неправду выдают за правду, за борьбу за справедливость, то я однозначно в этом не хочу принимать участие, потому что я это время могу посвятить той проблеме, которая действительно нуждается и решается в моём как минимум внимании. Это то, что касается непосредственно ситуации по ОТГ Константиновка и Гурьевка", - рассказал Александр Стадник.

Глава ОГА отметил, что Константиновка по критериям уступает Гурьевке, а также является "законсервированным" селом, где нет ни земли, ни перспектив. В свою очередь в Гурьевке есть административные здания, земля, возможностями расширении и "так сложилось", что она больше подходит на роль центра ОТГ.

Напомним, что днем 20 февраля люди перекрыли трассу на Киев с требованием создать в Новоодесском районе Константиновскую ОТГ вместо Гурьевской.