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20 февраля 2020, 14:00 14

В Николаевской области жители перекрыли дорогу на Киев

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20 февраля 2020, 14:00 14
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Днем 20 февраля люди перекрыли трассу на Киев с требованием создать в Новоодесском районе Константиновскую ОТГ вместо Гурьевской
Фото: Мой город
Днем 20 февраля люди перекрыли трассу на Киев с требованием создать в Новоодесском районе Константиновскую ОТГ вместо Гурьевской

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Мой город.

В поселке Константиновка Новоодесского района десятки человек перекрыли движение на трассе "Николаев-Киев". Акцию протеста митингующие намерен продолжать пока к ним не приедет глава областной государственной администрации Александр Стадник.

Так, утром эти же люди устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района.

Люди недовольны тем, что после встречи с губернатором их требования не были услышаны и не были внесены в перспективный план создания объединенных громад.

Учитывая плотный трафик на этой трассе, буквально за несколько минут после начала перекрытия, на дороге скопилось десятки автомобилей с обоих направлений. К тому же, протестующие договорились с полицией, что будут пропускать спецтранспорт, а также прекращать перекрытие каждые полчаса, чтобы "разгрузить" пробку.

Некоторые водители начали объезжать перекрытую трассу по обочине, в связи с чем люди начали обвинять сотрудников полиции, мол, "они за одно с облгосадминистрацией".


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