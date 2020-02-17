Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект

Сумская область может получить около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог

Фото: Сумская облгосадминистрация

Сумская область может получить около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской облгосадминистрации.

Укравтодор предложил Сумской облгосадминистрации предусмотреть в областном бюджете более 4 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации. При таких условиях области выделят около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог государственного значения.

На эти деньги можно будет отремонтировать участки дорог Киев-Сумы-Юнаковка (участок от с. Штеповка к пгт Недригайлов), Батурин-Конотоп-Сумы, Сумы-Полтава, Сумы-Краснополье-Богодухов, КПП "Рыжовка"-Белополье-Лебедин-Лантратовка, Шостка-Ямполь, Ромны-Липовая Долина-Тростянец-Мезеновка, Хмелев-Чернеча Слобода-Бурынь, Вольное-Кролевец, Кролевец-Конотоп-Ромны-Андрияшовка.

Но, как отметила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Ирина Купрейчик, в областном бюджете средств нет. Поэтому обласные власти попросили глав райгосадминистраций и ОТГ выделить деньги из свободных остатков бюджетов.

"Нам необходимо в течение одного-двух дней получить от вас гарантийные письма о выделении средств на условиях софинансирования", - сказала Купрейчик.

Чиновники согласились в ближайшее время прислать гарантийные письма, чтобы этот вопрос был решен положительно.