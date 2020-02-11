"Укрзализныця" ищет председателя правления

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании

Фото: uz.gov.ua

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе "УЗ".

Как сообщается, для поиска совет привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и п рактик корпоративного управления ", - отметил председатель Наблюдательного совета Шевка Аджунер.

Также ожидается, что данная позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран, подчеркнули в пресс-службе.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс и обещаем честные и равные условия для всех участников", - говорится в сообщении.

СПРАВКА: 5 февраля 2020 года и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" стал словенец Желько Марчек. До этого он был членом правления этого государственного акционерного общества. До словенца "Укрзализныцю" возглавлял Евгений Кравцов, но в январе он сообщил, что идет в государственный публичный сектор. Правда, контракт Кравцова с "Укрзализныцей" официально должен был закончиться в 2021 году. В конце концов Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрела его обращение о прекращении контракта и 29 января освободил от должности руководителя предприятия.