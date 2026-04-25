Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Основной удар пришелся на юг региона, где зафиксированы попадания в жилую застройку и припортовую территорию.

В результате атаки пострадали два человека – им оказывается необходимая медпомощь.

В результате попаданий повреждены и разрушены три частных дома, хозяйственное помещение и семь авто. Также получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.