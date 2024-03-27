В Украине будут судить российского снайпера и четырех боевиков
Служба безопасности передала в суд материалы пяти предателей, воевавших против Сил обороны на востоке Украины
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В начале полномасштабного вторжения России они проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Затем добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.
В феврале этого года они попали в плен украинских защитников во время упорных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.
Среди задержанных военной контрразведкой СБУ – снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а затем воевал в Донецкой области.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Им грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из горсоветов Херсонщины, который во время временной оккупации региона перешел на сторону врага.