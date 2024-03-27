В Украине будут судить российского снайпера и четырех боевиков

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Служба безопасности передала в суд материалы пяти предателей, воевавших против Сил обороны на востоке Украины

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В начале полномасштабного вторжения России они проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Затем добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

В феврале этого года они попали в плен украинских защитников во время упорных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Среди задержанных военной контрразведкой СБУ – снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а затем воевал в Донецкой области.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из горсоветов Херсонщины, который во время временной оккупации региона перешел на сторону врага.