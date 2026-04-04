Россияне обстреляли два района на Днепропетровщине: пострадал младенец и шестилетний ребенок
Ночью 4 апреля российские войска более 20 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы. Враг применял беспилотники, тяжелую артиллерию и авиабомбы
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под огнем оказались райцентр, Покровская, Красногригорьевская и Мировская громады. Из-за обстрелов возникли пожары, повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и пожарный автомобиль.
Пострадали три человека: 5-месячный и 6-летний мальчики и женщина 41 года. Все на амбулаторном лечении.
В Синельниковском районе от атак страдали Васильковская, Николаевская, Покровская, Дубовиковская и Петропавловская громады. Там повреждены инфраструктура и админздание. Горели частный дом и хозяйственная постройка.
