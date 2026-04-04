19:10  05 квітня
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
17:37  05 квітня
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
14:15  05 квітня
Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2026, 08:41

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщині: постраждало немовля та шестирічна дитина

04 квітня 2026, 08:41
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 4 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував безпілотники, важку артилерію та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Через обстріли виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури та пожежний автомобіль.

Постраждали троє людей: 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі від атак потерпали Васильківська, Миколаївська, Покровська, Дубовиківська та Петропавлівська громади. Там понівечені інфраструктура та адмінбудівля. Горіли приватний будинок і господарська споруда.

Нагадаємо, 3 квітня у Краматорську через російські авіаудари загинули чотири людини, серед них – 16-річний хлопець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждалі наслідки
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
