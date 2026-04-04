Вночі 4 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував безпілотники, важку артилерію та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Через обстріли виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури та пожежний автомобіль.

Постраждали троє людей: 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі від атак потерпали Васильківська, Миколаївська, Покровська, Дубовиківська та Петропавлівська громади. Там понівечені інфраструктура та адмінбудівля. Горіли приватний будинок і господарська споруда.

Нагадаємо, 3 квітня у Краматорську через російські авіаудари загинули чотири людини, серед них – 16-річний хлопець.