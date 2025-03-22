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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
22 марта 2025, 18:27

Украина-Европа-США: почему нам нужен новый формат переговоров

22 марта 2025, 18:27
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Посмотрел интервью спецпосланника Трампа Виткоффа Такеру Карлсону. Нет ни эйфории, ни шока. Есть несколько констатаций
фото: скриншот с видео
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1. В представлении нынешней команды Трампа мы – "сектор Газы", тогда как Россия – это Израиль. Это объясняет многое – особенно желание давить именно на Украину, а не на россию. Исходя из этой их логики, нужно иметь понимание, какие аргументы им приводить, чтобы вывести из совершенно ложного понимания. Дело тяжелое, но не безнадежное.

2. Виткофф масштабирует российский пропагандистский трюк, что "больше России" уже ничего не нужно, кроме четырех-пяти регионов, которые она уже забрала. Здесь бы ему рассказать, как начиналась аннексия Крыма. А еще лучше – напомнить последние угрозы Путина об Одессе.

То, что РФ стратегически хочет покорить всю Украину, не наше больное воображение, а как раз четкое понимание намерений врага. У нас уже были прецеденты – когда раньше Москва заявляла, что Крыму и Донбассу ей будет достаточно. А потом в 22-м подвинула на столицу, надеясь на блицкриг.

А еще Виткоффу можно посоветовать прочесть свежее интервью Владислава Суркова во французском журнале L'Express, который четко артикулирует желание Москвы: "У Русского мира границ нет. Русский мир везде, куда в той или иной мере проникает культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое, гуманитарное влияние России. То есть на всех континентах".

Да, Сурков сейчас не в ближайшем окружении Путина, но он до сих пор считается главным идеологом "путинизма", исповедующим правящий режим. И его слова – это убеждение, что на этом этапе россия идет к своей цели ("главное – не надорвьтесь"). Убежден, что путин мыслит примерно так же.

3. Нам станет труднее вести диалог с американцами, поскольку Штаты в данном случае теряют роль арбитра, а превращаются в часть игры одной из сторон, в которой видят больше перспектив, они завязаны на экономическом прагматизме. Виткофф – в первую очередь бизнесмен, а не геостратег, все эти политические шахматы и шахматные доски для него непонятная материя. А гуманитарный аспект о выгодоприобретателе-агрессоре и жертве нападения вообще не является частью его ценностного мира. Поэтому играть на эмпатических вещах не получится.

4. Трампу подготавливают роль Чемберлена 2.0. Его ведут к оглашению мира, который, как показывает история, будет нарушен сразу, как только РФ получит хоть год передышки. Но и до этого нужно дожить, потому что это сурковское "главное – не надорваться" может сыграть с Москвой злую шутку. Россияне с последних потуг надувают щеки, еще больше включают давление – и вот в этом есть все перспективы совершить ошибку (а, соответственно, у нас в какой-то из этих месяцев может появиться окно возможностей).

5. Нам нужна Европа. Части в Европе нужны мы. И это сейчас единственная (хотя и шаткая) опора, которая может нас усилить в пореговорах. Без лишних иллюзий, конечно, нам нужно начать трехсторонний диалог в формате Украина-Европа-США, потому что другой треугольник, который у нас есть сегодня, выглядит, к сожалению, для нас не перспективно.

Подытоживая. Каждый раунд переговоров по миру будет подталкивать нас к быстрым реакциям. И здесь нам нужно демонстрировать выдержку. Потому что время и наша армия – это пока единственное, чем мы способны играть.

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