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21 марта 2025, 02:01

Подмена понятий: как Кремль оправдывает войну

21 марта 2025, 02:01
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Люди не рождаются злыми. Бог сотворил человека добрым по его собственной природе, а зло вошло в жизнь людей через грехопадение, через отступление от Бога и послушание дьяволу, через несвойственное использование великого дара свободы для сопротивления Самому Творцу
Люди не рождаются злыми. Бог сотворил человека добрым по его собственной природе, а зло вошло в жизнь людей через грехопадение, через отступление от Бога и послушание дьяволу, через несвойственное использование великого дара свободы для сопротивления Самому Творцу
фото: Facebook
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Зло не имеет собственной сущности, но имеет носителей, своих рабов. "Отцом" зла является дьявол, сатана, который раньше, до своего падения, был тоже благим творением Божьим и назывался Денницей (утренней звездой) или Люцифером (от лат. lucifer – мироносный). Но он стал злым существом по собственному выбору, по собственной воле, и его прислужники, бесы – ангелы которых он соблазнил, – тоже.

Поскольку зло – это противоположность, а точнее, отсутствие добра, поэтому оно имеет самый уродливый собственный вид, оно отвратительно. Оно разъедает и уничтожает, зло – это руина, гниль, ржавчина, нет в нем ничего привлекательного. А потому прислужники дьявола скрывают зло за благородными одеяниями. Чтобы зло распространять, они его маскируют – хоронят за обманом, хитростью, ложью, иллюзией.

Дьявол всегда подает зло в привлекательной обёртке, обольщая человека. Он грех представляет как нечто приятное и красивое, обольстительное и полезное, которое радует его человека, создавая иллюзию вседозволенности и нескончаемых возможностей. И миллионы людей искушаются этим обманом, потому что не стремятся познать истины, не верят в Божий Промысел, возлагают надежды на все, что угодно, но не на Бога. И так попадают в ловушку дьявола, становятся его рабами.

Сейчас нам очень хорошо видно, как "сам сатана принимает вид ангела света… и слуги его принимают вид служителей правды". Это мы ярко видим на российском примере, когда правитель, развязавший против нас кровопролитную войну, каждый раз придумывает новую ложь, чтобы хоть как-то прикрыть, оправдать свои злодеяния.

Россия оккупацию, вооруженную агрессию и терроризм по отношению к нашему суверенному государству и украинскому народу называет "освобождением", "борьбой против нацистов", "заговором западных государств" и т.д. Она и саму войну называет то "конфликтом", то "священной войной", чего в христианстве просто не существует, потому что война – это ужасная вещь, это следствие великого греха, потому и священной, освященной агрессия быть никак не может. Кремлевская власть постоянно лжет, называя черное белым, зло добром, нападающего жертвой, а преступления подвигами…

Это и есть суть зла и признак дьявола, ибо он есть "лжец и отец лжи" (Ин. 8: 44). Поэтому любые слова, которые оправдывают зло, которые проявления греха приводят как доказательство нормы и представляют их как благо, которые ставят личные амбиции выше жизни других людей – это и есть ликование дьявола.

Но не по словам, не по притворному благочестию и не по придуманной "благой цели" будут судить их: "Но конец их будет по делам их" (2 Кор. 11: 15) – свидетельствует Писание. Как бы кто ни оправдывал сам себя, свои дела или поступки, Бог всегда знает истинную их суть, которая имеет не временную ценность, а вечную.

Берегитесь лжи, не обольщайтесь, будьте бдительны и всегда стойте на стороне правды! Пусть нам всем помогает Господь.

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