Падение режима Асада в Сирии – сокрушительный геополитический удар для России

Сегодня в Сирии мы наблюдаем уникальный процесс – как из пепла гражданской войны встает новейшая сирийская нация.

Сегодня в Сирии мы наблюдаем уникальный процесс – как из пепла гражданской войны встает новейшая сирийская нация.

фото: российские СМИ

На сегодняшний день можно констатировать, что режим семьи Асадов, правивший Сирией десятки лет, пал. Это потрясающее событие, которое, без сомнения, будет иметь мощные геополитические последствия для всего региона и может привести к так называемому эффекту "домино". Впрочем, важно отметить, что сценария внешней экспансии в соседние арабские страны, которым пугают пророссийские эксперты, не будет. Против такого сценария работают несколько факторов.

Первое и самое главное, сирийцы устали от многолетней войны и стремятся ее завершить как можно скорее. Разрушенная экономика и инфраструктура требует значительных усилий по их восстановлению, что невозможно в условиях продолжающегося конфликта. Политические лидеры повстанцев осознают, что период эйфории пройдет очень быстро и без действенного переходного правительства, которое будет признано миром, невозможно провести новые выборы, которые обеспечат легитимную власть.

Параллельно с этим необходимо приступить к масштабному внутриполитическому переговорному процессу для определения будущего территориального устройства Сирии и поиска компромиссов между различными группировками. Не секрет, что представители разных группировок по-разному относятся к будущему политическому устройству, роли религии и прав меньшинств – все это требует переговоров и согласований, к тому же скорых. Определенные устои для этого заложены – одним из факторов успеха Хаят Тахрир аш-Шам стал успешные договоренности заключенные их лидером - Абу-Мухаммадом аль-Джулани с представителями других этно-конфессиональных групп и шейхами племен. Допускаю, что этот тренд продолжится и дальше.

Сценарий распада Сирии, как отделение Латакии, или контролируемых курдами районов северо-восточной Сирии считаю маловероятным.

Одной из своих задач Джулани в интервью CNN определил освобождение Сирии от иностранного присутствия. Напомню, что кроме россиян и иранцев, часть сирийской территории контролируют Турция и Израиль, создав так называемую "зону безопасности". Очевидно, что окончательное решение вопроса иностранного присутствия в Сирии, особенно, когда речь идет о Турции, может быть решена только после выборов новой власти. Очевидно также, что ни одна сирийская власть не признает Голанские высоты, сирийскую территорию, оккупированную и аннексированную Израилем как территорию еврейского государства. Какой здесь будет процесс, сказать пока трудно, но на начальном этапе, скорее всего, повстанцы воздержатся от прямого противостояния с Израилем.

Остается неопределенным вопрос Хезболлы. Предполагаю, что сирийцы будут стремиться к дальнейшему ослаблению шиитского влияния в Ливане и переформатированию ливанской политики в духе "Кедровой революции" 2005 года.

Иран, как и россия, по состоянию на сегодняшний день являются главными лузерами. Усилия, потраченные москвой на усиление своего геополитического положения на Ближнем Востоке пошли коту под хвост. Это сокрушительный геополитический удар, который, скорее всего, подорвет позиции кремля в регионе и является явной демонстрацией российской неспособности защищать своих сателлитов на фоне гигантских потерь в Украине. Тегеран в свою очередь потерял так называемый шиитский коридор, который они тщательно строили с 2015 года. Поражение экспедиционного корпуса КСИР "Аль-Кудс" будет оказать существенное негативное влияние на позиции КСИР внутри Ирана, что может подтолкнуть умеренные силы к пересмотру их роли внутри страны. Такой сценарий может привести к расколу элит в Иране и началу исламистского правления.