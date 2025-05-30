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30 травня 2025, 00:15

Росіяни атакували цивільне авто на Запоріжжі: поранені батько з сином

30 травня 2025, 00:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Пізно ввечері 29 травня окупанти атакували дроном автомобіль у селі Приморське Василівського району. Внаслідок удару постраждали місцеві мешканці

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон", – йдеться у повідомленні.

Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса на Запоріжжі. В населеному пункті повністю зруйновані п’ять та пошкоджені 50 приватних будинків.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського авіаудару КАБами по селу Верхня Терса Пологівського району зросла до двох. Поранення дістали троє мирних жителів.

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