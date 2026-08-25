Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: загинули двоє людей

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей.

Окрім того, пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, також є руйнування.

Напередодні та вночі російські війська також атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок одного з ударів було пошкоджено багатоквартирний будинок, в одній із квартир виникла пожежа.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Загалом, за даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 873 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.