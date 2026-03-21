На Полтавщині жінка випала з балкону з дев’ятого поверху
Подія сталася ввечері 19 березня в селі Розсошенці Полтавського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцева мешканка випала з балкону своєї квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. На жаль, 62-річна жінка померла на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 19 березня у Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка. Вона загинула.
20 березня 2026
