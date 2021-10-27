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27 жовтня 2021, 19:15 4

Директор НАБУ про гроші в конвертах для депутатів Ради: у нас є понад 10 заяв

27 жовтня 2021, 19:15 4
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з відкритих джерел
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У Національному антикорупційному бюро наразі перебуває більше десяти заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах"

Як пише RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це в коментарі журналістам заявив директор НАБУ Артем Ситник

"Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції "Слуга народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

До цього у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про хабарі народним депутатам в обмін на голосування чи підтримку тих чи інших рішень.

НАБУ заява кримінальна справа депутати

 
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