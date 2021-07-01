Одному з соратників Семенченка, затриманих у "справі ПВК", зняли електронний браслет

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Про це Віногродський повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні з нього зняли електронний браслет. Водночас представники слідства повідомили, що подаватимуть до Солом'янського суду клопотання про браслет, але на нічний час.

Він з кінця березня перебуває під домашнім арештом.

Як повідомлялося, 29 березня у справі Шевченка-Семенченка затримали ще одного підозрюваного. Це екскомандир батальйону "Донбас”.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.