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01 липня 2021, 19:06 143

Одному з соратників Семенченка, затриманих у "справі ПВК", зняли електронний браслет

01 липня 2021, 19:06 143
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Фото з відкритих джерел
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Фігуранту справи про приватну військову компанію (ПВК) колишнього нардепа Семена Семенченка - Анатолію Віногродському - зняли електронний браслет

Про це Віногродський повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні з нього зняли електронний браслет. Водночас представники слідства повідомили, що подаватимуть до Солом'янського суду клопотання про браслет, але на нічний час.

Він з кінця березня перебуває під домашнім арештом.

Як повідомлялося, 29 березня у справі Шевченка-Семенченка затримали ще одного підозрюваного. Це екскомандир батальйону "Донбас”.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Семен Семенченко ПВК арешт домашній арешт електронний браслет

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