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01 июля 2021, 19:06 1

Одному из соратников Семенченко, задержанных по "делу ЧВК", сняли электронный браслет

01 июля 2021, 19:06 1
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Фото из открытых источников
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Фигуранту дела о частной военной компании (ЧВК) бывшего нардепа Семена Семенченко - Анатолию Виногродскому - сняли электронный браслет

Об этом Виногродский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.

Он с конца марта находится под домашним арестом.

Как сообщалось, 29 марта по делу Шевченко-Семенченко задержали еще одного подозреваемого. Это экс-командир батальона "Донбасс".

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Семен Семенченко ЧВК арест домашний арест электронный браслет

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