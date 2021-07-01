Одному из соратников Семенченко, задержанных по "делу ЧВК", сняли электронный браслет
Фигуранту дела о частной военной компании (ЧВК) бывшего нардепа Семена Семенченко - Анатолию Виногродскому - сняли электронный браслет
Об этом Виногродский сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.
Он с конца марта находится под домашним арестом.
Как сообщалось, 29 марта по делу Шевченко-Семенченко задержали еще одного подозреваемого. Это экс-командир батальона "Донбасс".
Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.