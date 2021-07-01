Одному из соратников Семенченко, задержанных по "делу ЧВК", сняли электронный браслет

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Об этом Виногродский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.

Он с конца марта находится под домашним арестом.

Как сообщалось, 29 марта по делу Шевченко-Семенченко задержали еще одного подозреваемого. Это экс-командир батальона "Донбасс".

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.